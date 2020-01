LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: inforcata per Vinatzer (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Anche Zubcic finisce dietro Grange. E’ quinto a 0.52. Tocca al bulgaro Popov, 0.18 sul transalpino. 13.31 Lo svizzero Simonet è nono a 1″44. Ora il croato Zubcic, parte con 0.07 di vantaggio. 13.29 Strasser sbaglia nel finale e dilapida un grande vantaggio. E’ quarto a 0.49. 13.27 Il veterano francese Grange si porta in testa con 0.21 sul giovane Gstrein. Ora Linus Strasser, il tedesco era 20° dopo la prima frazione. 13.26 Il tedesco Tremmel, pettorale n.52, è quinto a 0.77 da Gstrein. Peccato per Vinatzer, avrebbe recuperato molte posizioni senza l’inforcata. Stava sciando bene, un’altra cosa rispetto al mattino. 13.24 Vinatzer era in vantaggio di 55 centesimi al terzo intermedio, poi ha inforcato. E’ la seconda consecutiva dopo Adelboden. 13.23 Schmidiger è quinto a 1″14. Tocca ad Alex ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Al via la gara maschile Bolshunov difende il prima… - Romana40 : RT @OA_Sport: LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda manche, tutti contro Noel - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda manche, tutti contro Noel -