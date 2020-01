LIVE Pesaro-Dinamo Sassari 44-53, Serie A basket 2020 in DIRETTA: sardi in fuga dopo due quarti (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qua il secondo periodo con Sassari sopra di 9. 44-53 Altra tripla per Pusica. 41-53 Canestro da due di Pierre. 41-51 Bomba di Pusica. 38-51 Williams si prende un tecnico e Vitali segna due liberi. 38-49 Canestro da due per Williams che subisce fallo e completa il gioco da tre punti. 35-49 Schiacciata del +14 di Sorokas. 35-47 Ancora Bilan, sono già 12 i punti per lui. 35-45 Schiacciata di Bilan su assist di Vitali e vantaggio di Sassari che torna in doppia cifra. 35-43 Una tripla di Vitali rispedisce indietro i padroni di casa. 35-40 Barford regala il -5 a Pesaro. 33-40 1/2 ai liberi per Totè. 32-40 Totè completa un gioco da tre punti. 31-40 Arriva il primo canestro della partita di Totè. 29-40 Due punti per Pusica. 27-40 Bilan firma il massimo vantaggio Sassari. 27-38 Altri due punti per Sorokas. 27-36 Quarto canestro su quattro ... Leggi la notizia su oasport

