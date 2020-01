LIVE Milan-Udinese 1-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Donnarumma salva i rossoneri! (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Non ci arriva di un nulla Castillejo sul secondo pallo sulla bellissima palla di LEAO! 61′ Castillejo serve centralmente un libero Rebic, il servizio del croato per Ibrahimovic è poi però errato. 59′ Secondo tempo molto più vivace rispetto alla prima frazione, con le squadre molto più allungate e molte ripartenze da ambo le parti. 57′ MIRACOLO DI Donnarumma!! Grande scambio De Paul-Mandragora con il nº38 che si presenta a tu per tu con Donnarumma, provvidenziale a salvare di piede! 56′ Altra punizione conquistata da Okaka sulla trequarti. Grandissimo lavoro dell’attaccante. 54′ Vola Donnarumma!!! Ma era in fuorigioco Lasagna sul servizio in profondità di Okaka. 52′ Ibrahimovic lancia in profondità Castillejo che gli ridà palla al centro, lo svedese cerca la girata respinta dalla difesa ... Leggi la notizia su oasport

