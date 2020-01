Le Sardine invadono Bologna, Salvini vince il duello di Bibbiano (Di domenica 19 gennaio 2020) Bologna è pronta ad accogliere almeno 30 mila persone per la manifestazione delle Sardine, giovedì prossimo la piazza principale di Bibbiano va a Salvini. Continuano i ‘dispettucci’ tra le Sardine e Salvini. Il movimento nato, a loro dire, per combattere e sconfiggere la Lega, oggi si raduna a Bologna dove sono attese almeno 30 mila … L'articolo Le Sardine invadono Bologna, Salvini vince il duello di Bibbiano proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Carlo_A_Macc : RT @dukana2: Azione dei #GiletJaunes che invadono il quartier generale di #BlackRock a Parigi ??non sono #Sardine petrolifere di #Eni ! E SI… - dukana2 : RT @dukana2: Azione dei #GiletJaunes che invadono il quartier generale di #BlackRock a Parigi ??non sono #Sardine petrolifere di #Eni ! E SI… - GiovanniMarras4 : RT @dukana2: Azione dei #GiletJaunes che invadono il quartier generale di #BlackRock a Parigi ??non sono #Sardine petrolifere di #Eni ! E SI… -