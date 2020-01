manifestanti antigovernativi del movimento di protesta cominciato lo scorso primo ottobre. Scontri con la polizia. Secondo quanto riferito da fonti del ministero dell' Interno, un manifestante è morto e una quarantina sono rimasti intossicati dai gas lacrimogeni. Alcuni manifestanti hanno bloccato strade bruciando pneumatici anche a Najaf, Nassiriya, Kerbala e Diwaniyya.(Di domenica 19 gennaio 2020) Sono tornati in piazza a Baghdad e in altre città irachene, iantigovernativi del movimento di protesta cominciato lo scorso primo ottobre. Scontri con la polizia. Secondo quanto riferito da fonti del ministero dell' Interno, un manifestante è morto e una quarantina sono rimasti intossicati dai gas lacrimogeni. Alcunihanno bloccato strade bruciando pneumatici anche a Najaf, Nassiriya, Kerbala e Diwaniyya.(Di domenica 19 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Iraq, manifestanti tornano in strada - Elena82741896 : Libano, proteste contro il governo: 400 manifestanti feriti a Beirut - Infoconte : Le rivolte in #Iraq si sono intensificate in tutta la capitale #Baghdad: manifestanti bloccano le strade Intanto, i… -