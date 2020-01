Imen Jane: «Sul palco dell’Ariston gli stereotipi sessisti esistono ancora» (Di domenica 19 gennaio 2020) Imen Jane, è giovane, è donna, è un’economista e spiega questa materia complessa con video semplici su Instagram, dove è seguita da 270 mila follower. La definiscono anche influencer, ma se lo è, è decisamente sui generis. È lei comunque che ha dato il via alla polemica sulla frase di Amadeus durante la conferenza stampa dei Sanremo: «L’ho scelta per il Festival per la sua capacità di stare vicino a un grande uomo (Valentino Rossi ndr) pur rimanendo un passo indietro». «Stavo seguendo la conferenza stampa di Trump sull’accordo commerciale con la Cina per i dazi e a un certo punto, essendo esausta, ho pensato di distrarmi con qualcosa di più leggero e ho cliccato sul video di presentazione del Festival». E ascoltando quella frase è rimasta basita. Ha denunciato l’accaduto dando la scossa a tutti attraverso i social, sostenendo con forza come certe idee oggi non siano più ... Leggi la notizia su vanityfair

