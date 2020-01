Il futuro delle Sardine passa per la via Emilia (Di domenica 19 gennaio 2020) L’immagine è quella del leader. Capo ufficio stampa sempre accanto e cordone di sicurezza. Mattia Santori, circondato da taccuini e telecamere, guarda soddisfatto, ancora incredulo, la piazza di Bologna: “Due mesi fa eravamo 6000, ora siamo 40mila”. Un successo, senza dubbio, per le Sardine, che vogliono arginare la destra e nuotare nel mare aperto della sinistra occupando questo spazio il più possibile: “Siamo l’unica vera alternativa al populismo di destra”.Lo sguardo oggi è qui, ma la mente va alla notte del 26 gennaio, al risultato delle elezioni regionali di domenica prossima. Il futuro delle Sardine, di questo movimento in costruzione, passa dalla via Emilia, insomma dall’Emilia Romagna. Una sconfitta del candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini rischierebbe di azzoppare anche loro. Mentre “se ci sarà ... huffingtonpost

