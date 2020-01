Hong Kong, in migliaia tornano in piazza con le bandiere di Usa e del Regno Unito – Video (Di domenica 19 gennaio 2020) Sette mesi dopo l’inizio delle proteste, i cittadini di Hong Kong sono tornate nelle strade del’ex colonia britannica per un altra domenica di manifestazioni. #LIVE: People start to march regardless of the police objection notice of the march. Confrontations and possessions seem to have flared out. However, all possible exits have almost blocked by the heavy police presence stationed around the Charter Garden. #HongKongProtests pic.twitter.com/2hZZBmAUrR— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) January 19, 2020 migliaia si sono radunati al centro della città per continuare a chiedere la fine delle ingerenze del governo cinese negli affari di Hong Kong. La marcia è stata organizzata senza l’ok della polizia che aveva approvato il ritrovo al Chater Garden, ma negato la manifestazione con la giustificazione che ci sarebbero stati disordini e violenze. Tra i ... Leggi la notizia su open.online

Guarda come Hong Kong e Shenzhen cambiano volto con la realtà aumentata : Un labirinto animato di edifici che cambiano pelle, con cemento e acciaio che si mescolano alla vegetazione in una metropoli distorta, in cui tutti gli elementi architettonici prendono vita. Così l'artista Stefan Larsson, svedese trapianto in Giappone e in questo caso nelle vesti di Aujik, ha immaginato il volto di Hong Kong e Shenzhen in Spatial Bodies, lavoro commissionato dalla Biennale di architettura della città cinese

Il Governo italiano sosterrà il dialogo tra Cina e Hong Kong : « E' tempo di dire che, oltre alla globalizzazione delle monete, dei mercati, degli scambi e delle tecnologie, c'è anche un grande tema di globalizzare i diritti umani e di garantire che i diritti umani e civili siano tutelati e rispettati sotto ogni cielo e in ogni territorio ». Belle parole. A pronunciarle alla Camera il deputato Piero FASSINO (PD). L'occasione gli è stata data dal dibattito sugli eventi di Hong Kong , territorio oramai da mesi

Pechino sostituisce il suo rappresentante a Hong Kong : Il 2020 ad Hong Kong non è iniziato in modo sereno. La notte di San Silvestro è stata un'ennesima notte di guerriglia urbana e di disordini. In migliaia si sono radunati nelle piazze per salutare il nuovo anno, dal quartiere della finanza, al lungomare, a Lan Kwai Fong, popolare luogo di ritrovo della vita notturna, ed i festeggiamenti si sono trasformati rapidamente anche in un'occasione di protesta.

Presidenziali in Taiwan - in vantaggio la candidata pro- Hong Kong : Con lo spoglio iniziato subito dopo la chiusura dei seggi, l'anticinese Tsai Ing-wen è lanciata verso un nuovo mandato alla presidenza di Taiwan . I conteggi informali delle principali tv locali danno il suo vantaggio su Han Kuo-yu, il rivale dei Nazionalisti del Kuomintang, stabilizzatosi al 18-20% quando lo spoglio delle schede è sopra il 50% circa. Il distacco tra i due supera un milione di voti.

Hong Kong : un adulto su 3 con ansia e stress come in zone di guerra : Quasi un adulto su tre che vive ad Hong Kong riferisce i sintomi del disturbo da stress post-traumatico (Ptsd). La causa? Mesi di disordini sociali, spesso violenti, che hanno visto centinaia di migliaia di persone riversarsi in strada e protestare contro il governo cinese. A rivelarlo è uno studio dell'Università di Hong Kong , pubblicato su 'Lancet'. Dall'analisi è emerso anche che un adulto su 10 presenta i

Borsa - Hong Kong apre in rialzo a +1 - 00% : 03.38 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in positivo, in scia all'allentamento delle tensioni tra Usa e Iran, alla base dei nuovi record di Wall Street. L'Hang Seng registra nelle prime battute un rialzo dell'1,00%, a 28.367,65 punti. Positiva anche la reazione dei listini cinesi all'indomani delle perdite più ampie degli ultimi due mesi: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,51%,a 3.082,64 punti, mentre quello di Shenzhen avanza dello ...

La Borsa di Hong Kong apre in rialzo : 3.11 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo dello 0,45%, a 28.352,68 punti, probabilemnte spinta dalla prossima firma della 'fase uno' dell'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina. Gli indici composite di Shanghai e Shenzhen, invece, sono in crescita poco rilevante e salgono, rispettivamente, dello 0,07% (a 3.085,49 punti), e dello 0,18%, a quota 1.771,95.

Allarme sanitario a Hong Kong - si sta diffondendo un'infezione respiratoria : già 60 persone colpite : È Allarme sanitario tra Cina e Hong a causa della diffusione di una malattia di cui ancora sa poco: si tratta di un'infezione respiratoria Una misteriosa infezione respiratoria , diffusasi in questi giorni, sta preoccupando Hong Kong e la Cina. Non è la tanto temuta Sars che aveva scatenato il panico qualche anno fa, ma pare

Le teorie su Papa Francesco e la donna che lo ha strattonato : ha reagito perché ha parlato di Hong Kong? No! : Papa Francesco ha chiesto scusa per aver reagito male nei confronti di una donna che lo aveva strattonato il 31 dicembre 2019, ma non ha avuto scampo di fronte ai meme, alle prese in giro e le strumentalizzazioni politiche. Una di queste riguarda Hong Kong dove viene giudicato ipocrita perché ignorerebbe il problema. Una delle versioni dell'accaduto sostiene che la donna sia di Hong Kong e che Papa Francesco abbia reagito così

Cina - allarme per una misteriosa polmonite virale : attivati i controlli a Hong Kong : Lavinia Greci Tra i casi accertati, i più gravi si troverebbero in isolamento. In molti temono una diffusione simile alla Sars che, tra il 2002 e il 2003, causò la morte di più di 700 persone nell'area continentale In queste ore, le autorità di Hong Kong hanno attivato il livello di "risposta seria" in relazione alla diffusione di una malattia che potrebbe essere stata portata da alcuni visitatori provenienti dalla Cina continentale

China - 44 casi di una misteriosa polmonite virale : è allerta a Hong Kong : Le autorità di Hong Kong hanno attivato il livello di "risposta seria" in relazione alla diffusione di una malattia che potrebbe essere stata portata da visitatori provenienti dalla Cina continentale. Nella metropoloi sono infatti stati rilevati cinque possibili casi di una polmonite virale che ha infettato altre 44 persone a Wuhan, città a ovest di Shanghai. I contagi hanno sollevato preoccupazione in particolare per il

Hong Kong - la Cina licenzia il suo inviato nell'ex colonia : è il primo "rimpasto" dall'esplosione delle proteste : Dopo sette mesi di proteste a Hong Kong , la Cina ha deciso di sostituire l' inviato di Pechino nell'ex colonia . Come annunciato dalla tv di Stato Cctv: «Wang Zhimin è stato licenzia to» da capo dell'ufficio per i rapporti con la Cina e «sarà sostituito da Lui Huining». È il primo rimasto di peso a Hong Kong dall'esplosione delle proteste , mentre resiste al suo posto la governatrice Carrie Lam, sempre più in discussione dopo la sconfitta alle

Hong Kong - Cina sostituisce suo inviato : 12.39 La Cina ha deciso di sostituire il suo inviato speciale ad Hong Kong. Si tratta del primo 'rimpasto' di un certo peso da quando nell'ex colonia britannica sono scoppiate le proteste pro-democrazia, sette mesi fa. "Wang Zhimin è stato licenziato dal suo posto" di capo dell'ufficio per i rapporti con la Cina "e sarà sostituito da Luo Huining", ha annunciato la tv di stati Cctv senza fornirealtri dettagli.