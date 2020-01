Harry e Meghan, addio 'altezze reali': restano duchi del Sussex, ma non avranno sussidi (Di domenica 19 gennaio 2020) Harry e Meghan restano duchi del Sussex, ma perdono il titolo di altezze reali: spuntano i dettagli dell'accordo sulla buonuscita di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale, dopo l'annuncio a sorpresa del 'passo indietro' deciso dalla coppia e comunicato nel giorno del 38esimo compleanno di Kate Middleton. Perché il diavolo si annida nei dettagli.Harry e Meghan, addio 'altezze reali': restano duchi del Sussex, ma non avranno sussidi 19 gennaio 2020 12:33. Leggi la notizia su blogo

