Hammamet, Stefania Craxi: governo italiano vergognosamente assente (Di domenica 19 gennaio 2020) "Grazie al governo tunisino che c'e' sempre stato, contrariamente al governo italiano vergognosamente assente". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia di Bettino, prima della proiezione del documentario 'Il Caso Craxi. Una storia italiana' nell'hotel Sol Azur di Hammamet, tra gli applausi della sala, in occasione del 20esimo anniversario della morte dell'ex leader socialista. La senatrice ha poi ringraziato "la comunita' socialista. E' bello - ha detto - che nonostante una diaspora ci abbia diviso, oggi siamo qua tutti insieme a difendere la storia del riformismo socialista, una storia di cui andiamo fieri".Per Stefania quella di Bettino e' "la figura di un uomo quasi risorgimentale, che ha rinunciato alla sua vita per le sue idee e di uno statista che ha lavorato per il suo Paese". La figlia di Bettino ha ringraziato "in particolare tre sindaci" per la loro ... Leggi la notizia su ilfogliettone

