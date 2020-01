Gregoretti, Salvini: “Chiederò ai senatori della Lega di farmi un favore e votare per mandarmi a processo. Giudici di sinistra non rompano” (Di domenica 19 gennaio 2020) Matteo Salvini chiederà ai senatori della Lega di votare a favore dell’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti. In questo modo si presenterebbe come “vittima” dei giudici per aver difeso i confini, nell’ultima settimana di campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Proprio per questo “significato politico”, il voto sul caso Gregoretti è stato negli ultimi giorni al centro di un braccio di ferro tra la maggioranza e l’opposizione. E proprio per usare la vicenda come arma di propaganda elettorale, ha spinto Salvini a far votare i suoi per il via libera al processo. A confermarlo è lo stesso leader della Lega con un video su facebook: “Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

