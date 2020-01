Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020: Dorothea Wierer seconda dopo l’inseguimento di Ruhpolding (Di domenica 19 gennaio 2020) Con due vittorie in entrambe le gare svoltesi a Ruhpolding (Germania) e la contemporanea debacle di Dorothea Wierer nell’inseguimento odierno la Classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon 2019/2020 si è aperta in favore della norvegese Tiril Eckhoff. La ventinovenne scandinava ha già superato quota 500 punti (501) scavando un solco di 42 punti rispetto alla coetanea altoatesina e provando la fuga verso la prima Sfera di cristallo della propria carriera. Staccatissime tutte le altre. In terza posizione troviamo dopo il weekend in Baviera la svedese Hanna Öberg a quota 342, che è riuscita a scavalcare la norvegese Ingrid Tandrevold di un solo punto. Lisa Vittozzi tredicesima a 228. Classifica GENERALE – Coppa DEL Mondo femminile biathlon dopo RUHPOLDING 2020 1 ECKHOFF Tiril NOR 501 2 Wierer Dorothea ITA 459 3 OEBERG Hanna SWE 342 4 TANDREVOLD Ingrid ... Leggi la notizia su oasport

DaddariosWho : RT @gizzo97: @sslansia Al livello della Lazio? Hai vinto una Supercoppa Uefa in più perchè hai avuto acceso con la coppa delle coppe. Hai m… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - OA_Sport : Classifica Coppa del Mondo #slittino 2020: Dominik #Fischnaller secondo a -86 da #Repilov dopo Lillehammer -