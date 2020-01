Cavese, basta un lampo di Spaltro per battere l’ex: colpo a Vibo Valentia (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia – colpo in trasferta della Cavese che espugna il campo della Vibonese “regalando” un dispiacere all’ex Modica. A decidere la sfida un guizzo di Spaltro a metà del secondo tempo. Il giovane romano decide l’incontro spingendo in rete una sponda perfetta di Germinale dopo una punizione di Russotto. E’ il colpo del ko, anche perchè i padroni di casa restano poco dopo in inferiorità numerica per il rosso estratto nei confronti di Bubas per un fallo di reazione. Un successo prezioso per gli aquilotti di Campilongo che scavalcano in classifica proprio la Vibonese, assestandosi in nona posizione con 28 punti al proprio attivo. Vibonese-Cavese 0-1 Rete: 27′st Spaltro Vibonese (4-3-3): Greco; Ciotti, Redolfi, Altobello, Tito; Pugliese (21′st Petermann), Rezzi (21′st Prezzabile), Tumbarello (43′st Mahrous); Emmausso, ... Leggi la notizia su anteprima24

