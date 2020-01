Bettino Craxi, parla l’ultima amante Patrizia Caselli: «Per amore suo ho perso tutto» (Di domenica 19 gennaio 2020) Patrizia Caselli, 59 anni, autrice ed ex conduttrice tv, nonché ultima compagna del leader socialista, in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, ha raccontato la sua verità su Bettino Craxi, di cui ricorre oggi, 19 gennaio 2020, l’anniversario dalla scomparsa avvenuta nel 2000 in Tunisia. La chiacchierata è stata pubblicata qualche giorno fa, prima che uscisse il film di Gianni Amelio Hammamet, dove è Claudia Gerini a fare la parte di un’amante dell’ex premier. Bettino Craxi, parla l’ultima amante Patrizia Caselli: «Per amore suo ho perso tutto» Nell’immaginario collettivo Patrizia Caselli ha rappresentato nella Prima Repubblica la seconda compagna di Bettino Craxi, la donna che gli è rimasta accanto nella cattiva sorte, vale a dire quando per il leader socialista cominciarono i guai seri: lo stillicidio giudiziario, i sei anni fuori ... Leggi la notizia su urbanpost

fattoquotidiano : Bettino Craxi, nelle sentenze la verità sulle tangenti: “Non mise i conti miliardari a disposizione del Partito. In… - berlusconi : Bettino Craxi è stato uno dei pochissimi politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Uno… - fattoquotidiano : Bettino Craxi, “statista come De Gasperi e Churchill”, “sconfitto dallo status quo”, “atletico”: 20 anni dopo è bea… -