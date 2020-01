Arrestato il cugino del ventenne ucciso e gettato in un canale a Bergamo (Di domenica 19 gennaio 2020) Con l'accusa di omicidio volontario la Procura di Bergamo ha Arrestato Musli Morina, cugino e coetaneo di Erion Morina, ventenne ucciso a Calcio (nella bassa Bergamasca) e poi gettato nel Naviglio Civico Cremonese, il cui cadavere è stato ritrovato venerdì mattina. La conferma degli inquirenti è arrivata ieri sera, ma nulla è trapelato sui dettagli della lite che sarebbe poi sfociata nell'omicidio. Il giovane Arrestato è in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Leggi la notizia su agi

