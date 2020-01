Uomini e Donne, Beatrice Valli: “Dovrò partorire prima, è delicato” (Di sabato 18 gennaio 2020) Beatrice Valli parto, spiega tutto: dovrà essere sottoposta a un taglio cesareo Nelle ultime ore, Beatrice Valli aveva spiegato che sta avendo dei problemi durante la sua gravidanza: avrebbe aspettato la visita di oggi per scoprire se tutto sta procedendo per il verso giusto o meno. Per fortuna lei e il bambino stanno bene, ma … L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli: “Dovrò partorire prima, è delicato” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. - matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… -