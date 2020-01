The Batman: Robert Pattinson rivela il look del suo Bruce Wayne? (Di sabato 18 gennaio 2020) Robert Pattinson, protagonista di The Batman, ha svelato il probabile look di Bruce Wayne durante una sfilata di moda alla Paris Fashion Week. Le riprese di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves, sono da poco iniziate e il protagonista Robert Pattinson ha sfoggiato in questi giorni un look che sarebbe perfetto per il suo Bruce Wayne. Ieri, infatti, l'attore è stato visto alla Paris Fashion Week, in occasione della sfilata Dior Man, con un look total black composto da una camicia nera, un'elegante giacca Harrington nera e il jeans nero. Una volta viste le foto di Robert Pattinson, i fan hanno subito associato quello stile al personaggio di Batman che, com'è noto, predilige i toni del nero in tutti i suoi ... Leggi la notizia su movieplayer

