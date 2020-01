Terremoto | Rossi | “Serve un intervento nazionale | costituire un distretto tosco-romagnolo

Terremoto Mugello : il Presidente Rossi incontra i Sindaci dei Comuni danneggiati : Terremoto in Mugello: il Presidente della Regione Toscana e commissario per la ricostruzione, Enrico Rossi, incontra i Sindaci dei Comuni danneggiati per fare il punto sulla ricostruzione post sisma del 9 dicembre scorso. L’incontro si svolge domani, sabato 18 gennaio, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale a Firenze. Insieme a Rossi saranno presenti, tra gli altri, i Sindaci di Barberino di Mugello, Giampiero ...

Terremoto Mugello - Rossi : “Intervento regionale per detrarre le spese contro il rischio sismico” : Un intervento regionale per garantire la messa in sicurezza degli edifici contro il rischio sismico. E la predisposizione di un piano nazionale di intervento per le zone a rischio lungo l’Appennino. Sono le proposte fatte dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, nel corso della relazione fatta in Consiglio regionale illustrando la relazione sul Terremoto in Mugello. “Anzitutto – ha detto Rossi – a ...

Terremoto Mugello - Rossi : “Serve un piano pluriennale di prevenzione antisismica” : “Il sisma che stanotte ha scosso la dorsale che collega la Toscana all’Emilia è ancora una riprova che l’Appennino, il cuore della nostra Italia, è una terra fragile e insicura. Un massiccio vitale e magmatico, il cui movimento è scandito sul metro dei secoli piuttosto che degli anni. Il primo ricordo risvegliato dall’ultimo Terremoto è stato non a caso quello di un secolo addietro, il 1919, quando la terra tremò ...

Terremoto - Rossi : “serve un piano nazionale di rischio sismico”. Intanto a Barberino si mettono in salvo le opere d’arte : La chiesa di San Silvestro nel centro di Barberino del Mugello (Fi), a causa del sisma, è stata danneggiata: il portico è lesionato e si è distaccata la facciata dal corpo principale. Si stanno portando via le opere d’arte contenute nella chiesa insieme alla Sovrintendenza ai beni artistici. Anche la canonica è stata lesionata dal sisma e come la chiesa è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. “I tempi per rendere la ...

Un forte Terremoto atteso tra Italia - Balcani e Turchia nelle prossime ore/giorni : “Dopo Albania e Creta avremo certamente altri eventi importanti - c’è anche rischio Tsunami” : L’Europa sud/orientale, tra Italia, Balcani e Turchia, deve prepararsi ad altri forti terremoti come quello che ieri ha ucciso almeno 24 persone in Albania, ferendone molte centinaia di altre, secondo un affermato esperto ellenico. Il Prof. Ethymios Lekkas, infatti, ha previsto che altri terremoti di forte intensità probabilmente colpiranno l’area prossimamente. “avremo certamente una replica nell’ordine di 5.9 gradi Richter nelle prossime ore o ...