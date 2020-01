Sinisa Mihajlovic racconta a cuore aperto la battaglia contro la leucemia (Di sabato 18 gennaio 2020) Una battaglia lunga, difficile, impervia ma affrontata, come suo solito, con grande carattere e determinazione. Sono mesi intensi quelli che sta vivendo Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, colpito da una grave forma di leucemia annunciata in conferenza stampa il 13 luglio scorso. Quest’oggi a Verissimo grandi emozioni con il tecnico serbo, che si racconterà in una lunga intervista a Silvia Toffanin. Il lungo racconto di Sinisa Mihajlovic Il racconto di Sinisa Mihajlovic della lunga battaglia che sta affrontando è un momento davvero intenso e complicato. L’allenatore del Bologna, a Verissimo, rivela a cuore aperto le sue sensazioni sul delicato momento che sta attraversando: “Io pensavo di non potermi mai ammalare perché la gente fuori pensava ‘Ma come fa ad ammalarsi uno come Sinisa? È forte’. Il problema è stato che non potevo sfogarmi con nessuno, non potevo dire nulla a mia ... Leggi la notizia su thesocialpost

