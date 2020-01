Samte, Mauro (Fi): “Salvaguardati i lavoratori, esempio di buon governo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicenda Samte, e sul futuro lavorativo dei suoi dipendenti, interviene con una nota Domenico Mauro, commissario provinciale di Forza Italia. Che scrive: “Il 95 % dei lavoratori della Samte, aderendo al progetto provinciale, che passa per la messa in liquidazione della stessa, conserverà il proprio posto di lavoro; l’ alternativa era il fallimento della società e il consequenziale licenziamento. La dignità e la sicurezza economica di tante famiglie, pertanto, è stata salvaguardata! I lavoratori hanno ben compreso, accettando la riduzione dell’orario di lavoro, forse prima e più di tanti altri, la situazione drammatica in cui versa la Samte; L’assenza o l’incapacità di visione imprenditoriale del ciclo provinciale dei rifiuti, che ricade sulle spalle di chi ha governato la Rocca dei Rettori prima di Antonio Di Maria e, lo ... Leggi la notizia su anteprima24

