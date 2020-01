Qualificazioni Australian Open 2020: Elisabetta Cocciaretto accede per la prima volta al main draw di uno Slam! Ko Martincova in due set (Di sabato 18 gennaio 2020) Elisabetta Cocciaretto il 25 gennaio compirà 19 anni e si fa un bel regalo di compleanno anticipato nelle Qualificazioni agli Australian Open 2020 di tennis. La ragazzina azzurra, infatti, al debutto assoluto nelle citate Qualificazioni di uno Slam, proprio a Melbourne dove due anni fa seppe spingersi fino alle semifinali del torneo junior, è riuscita a conquistare per la prima volta in carriera il pass per il tabellone principale di un Major. Una prestazione di grande solidità fisica e mentale quella esibita dalla tennista nativa di Ancona, che ha dominato in 1 ora e 11 minuti di gioco contro la ceca Tereza Martincova (n.132 del mondo). Una prestazione dunque molto convincente dell’attuale n.172 WTA che, appena un anno fa, era n.707 del ranking. Una scalata frutto della grande dedizione e dell’applicazione sul campo. Nel primo set entrambe le giocatrici concedono molto alla ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Qualificazioni Australian Open 2020: Elisabetta Cocciaretto accede per la prima volta al main draw di uno Slam! Ko… - sportface2016 : Quali #AusOpen : il programma dei match con protagonisti atleti italiani - sportli26181512 : Australian Open, Musetti no limits: vince con la scarpa rotta: 'Ho giocato la partita più bella della mia vita': qu… -