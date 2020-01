Pisa, i convocati di D’Angelo per il match del Ciro Vigorito (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPisa – Allenamento di rifinitura sul prato dell’Arena Garibaldi per il Pisa, atteso domani sera dal confronto in casa della capolista Benevento (ore 21). Il tecnico Luca D’Angelo (leggi qui le sue dichiarazioni in conferenza) ha impegnato il gruppo a sua disposizione in una seduta breve ma intensa durante la quale sono state effettuate alcune simulazioni di gioco seguite poi dalle consuete esercitazioni sui calci piazzati. Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati che nel pomeriggio raggiungeranno la Campania per iniziare il lungo ritiro pre-gara. Questo l’elenco: Francesco Belli, Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Andrea D’Egidio, Alessandro De Vitis, Michael Fabbro, Stefano Gori, Robert Gucher, Gianmarco Ingrosso, Francesco Lisi, Michele Marconi, Marius Marin, Mattia Minesso, Davide Moscardelli, Simone Perilli, ... Leggi la notizia su anteprima24

