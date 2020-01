Paola e Chiara, il ritorno in tv a Che tempo che fa dopo la separazione (Di sabato 18 gennaio 2020) Pop emergency. Paola e Chiara, le sorelle del pop italiano, stanno per tornare. In tv, e non in sala di incisione, ma è pur sempre qualcosa e la speranza dei fan di rivederle su un palco con qualche nuovo pezzo riempipista si riaccende. Le due artiste sono infatti tra gli ospiti di Che tempo che fa nella puntata in onda domenica 19 gennaio in prime time su Rai 2. LEGGI ANCHE: Chiara Iezzi: ‘Paola? Non posso essere l’eterna sorella maggiore che dà l’esempio’ Il ritorno di Paola e Chiara A svelare la bella notizia sono proprio le sorelle Iezzi che nelle Instagram stories riportano una loro conversazione Whatsapp studiata per dare l’annuncio ai follower. Che il clima fosse tornato disteso tra le due cantanti, che avevano deciso di mettere fine al loro sodalizio nel 2013, era chiaro già da tempo, e lo scorso aprile si erano esibite insieme sulle note della hit ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

