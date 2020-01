Nascondeva nel suo lido droga, armi e denaro: catanese finisce in manette (Di sabato 18 gennaio 2020) Sofia Dinolfo All'interno del lido balneare di cui l'uomo era titolare, la guardia di finanza ha ritrovato diversi tipi di pistole, numerose munizioni e altre tipologie di armi, ma anche droga, bilancini di precisione, 3000 euro e banconote false armi, munizioni, droga, con tutto l’occorrente per realizzarne le dosi di vendita e diverse migliaia di euro. Il tutto era nascosto dentro un noto lido balneare in provincia di Catania . La merce è stata rinvenuta dai militari della guardia di finanza del comando provinciale del Capoluogo etneo nel corso di un servizio di controllo specifico sul territorio diretto a reprimere determinate categorie di reati. Il ritrovamento ha portato all’arresto di uno dei titolari del chiosco. Si tratta di Salvatore Raciti, 36 anni, del luogo, socio del lido “Le Capanne” in viale Kennedy. All’interno dell’attività l’uomo teneva occultate diverse ... Leggi la notizia su ilgiornale

EdoardoQuaquini : RT @UAAR_it: Varanasi demolita. Nel nome di Shiva. Il groviglio di vicoli e di case che nascondeva il tempio sacro è stato demolito per las… - Pietro__Bruno : RT @UAAR_it: Varanasi demolita. Nel nome di Shiva. Il groviglio di vicoli e di case che nascondeva il tempio sacro è stato demolito per las… - UAAR_it : Varanasi demolita. Nel nome di Shiva. Il groviglio di vicoli e di case che nascondeva il tempio sacro è stato demol… -