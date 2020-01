Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Napoli-Fiorentina si disputerà questa sera allo stadio San Paolo: tutti i dubbi di Gattuso e Iachini e come poter seguire il match in streaming e tv. Napoli-Fiorentina Nell’anticipo di questa sera si affrontano due fra le ‘deluse’ del girone di andata, vale a dire Napoli e Fiorentina. Gli azzurri di Rino Gattuso sono reduci dal successo in Coppa Italia contro il Perugia ma in campionato hanno perso le ultime due partite contro Inter e Lazio, dicendo di fatto addio alle ultime chance di rientrare nella corsa per la Champions League. Con un divario di 11 punti dal quarto posto, per Insigne e compagni serverebbe quasi un miracolo. “Pensiamo solo a domani (oggi ndr), ci giochiamo tanto a livello mentale. Sarà una partita molto importante, dobbiamo vincere per dare continuità senza guardare la classifica”, ha dichiarato non a caso Gattuso. La sfida contro i ... Leggi la notizia su 2anews

MarcoBovicelli : #Roma,primi contatti per #Politano: sondato già in caso di cessione di #Under, da battere la concorrenza di #Milan(… - SiamoPartenopei : Spettatori Napoli-Fiorentina, CDM: niente pubblico delle grandi occasioni, la previsione - cn1926it : #SanPaolo, in 25mila per #NapoliFiorentina. La promozione -