Milano, sequestrati oltre 1000 capi d’abbigliamento contraffatti in un negozio in Chinatown (Di sabato 18 gennaio 2020) È stata denunciata per contraffazione la titolare di un negozio in zona Chinatown a Milano all'interno del quali Nucleo Antiabusivismo della polizia locale di Milano ha scoperto quasi 1200 capi d'abbigliamento falsi: nello stesso esercizio commerciale sono stati trovati dei sacchetti contenenti le etichette di marchi famosi pronte per essere applicate ad altri articoli. Leggi la notizia su fanpage

