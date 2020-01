Matrix 4 | nel cast il ritorno dello strambo vampiro di Lambert Wilson (Di sabato 18 gennaio 2020) Non tutti si ricorderanno del bizzarro personaggio de Il Merovingio, lo strano vampiro di Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ma presto lo rivedremo in Matrix 4. Stando alle fonti, Lambert Wilson, interprete del vampiro Il Merovingio nei passati film della serie, sarebbe in trattative per recitare in Matrix 4, il prossimo sequel diretto da Lana … L'articolo Matrix 4 nel cast il ritorno dello strambo vampiro di Lambert Wilson proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

badtasteit : #Matrix4: Eréndira Ibarra di Sense8 nel cast, Lambert Wilson di ritorno nei panni del Merovingio?… - sidneeds : Matrix 4 con Max Riemelt ed altri attori di Sense8 nel cast. Io vi amo sorelle Wachowski! ?? - allonsygiu : Mezzo cast di sense8 nel nuovo film di Matrix. È giunta l'ora di recuperare la saga! -