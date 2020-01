La sezione Labs dell’App Google accoglie una nuova funzione sperimentale (Di sabato 18 gennaio 2020) Nuovi Labs arrivano nell'App Google, che consentono di provare in anteprima alcune funzioni sperimentali. Sbarca così un'opzione per disattivare i doodle della barra di Ricerca di Google. Ecco come funziona e tutti i dettagli. L'articolo La sezione Labs dell’App Google accoglie una nuova funzione sperimentale proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

infoitscienza : App Google (beta): funzionalità in anteprima con la nuova sezione Labs - soniacampbellh : RT @HDblog: App Google (beta): funzionalità in anteprima con la nuova sezione Labs - HDblog : RT @HDblog: App Google (beta): funzionalità in anteprima con la nuova sezione Labs -