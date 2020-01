Javier insulta Amici poi si dispera, Maria De Filippi: “Si vergogna” e i professori lo salvano (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella puntata di Amici 2020 andata in onda il 18 gennaio, Javier Rojas è stato costretto a misurarsi con la portata delle affermazioni gravissime che ha fatto ai danni della scuola di Maria De Filippi. Profondamente imbarazzato, Javier ha pianto disperato dietro le quinte prima che la conduttrice lo convincesse a restare in studio. “Mi vergogno” ha detto piangendo. Leggi la notizia su tv.fanpage

imhallucinogen_ : Javier: insulta, manca di rispetto, fa casino e spacca roba Celentano:?????????? ?? Altri: respirano Celentano: ESPULSIONEEEEEH #Amici19 - fanpage : #Amici19, Javier insulta il programma, poi scoppia in lacrime - superasociale : Javier che se scanna e insulta tutti in spagnolo la miglior cosa di questo daytime e mi sa che domani sarà ancora p… -