Isabella De Bernardi: “Sono 40 anni che mi fermano per strada per farsi dire ‘A stronzo!'” (Di sabato 18 gennaio 2020) “È incredibile come quasi ogni giorno la gente mi fermi per strada magari solo per farsi dire A stronzi!. So quarant’anni che mi chiedono di prenderli a parolacce“. A parlare così in un’intervista rilasciata a Leggo è Isabella De Bernardi, indimenticabile compagna di Carlo Verdone nel film Un sacco bello. Isabella, che nella pellicola si chiama Fiorenza, racconta: “Carlo era sempre a casa mia per scrivere la sceneggiatura con mio padre (lo sceneggiatore Piero De Bernardi, ndr). In camera mia stavo litigando con mia sorella e Carlo seguì quella rissa verbale. Andò da papà e gli disse è perfetta per Fiorenza. Da lì nacque il personaggio e io… feci solo me stessa“. Isabella ha lasciato il cinema e oggi fa l’art director. L'articolo Isabella De Bernardi: “Sono 40 anni che mi fermano per strada per farsi dire ‘A ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Isabella De Bernardi: “Sono 40 anni che mi fermano per strada per farsi dire ‘A stronzo!'” - FQMagazineit : Isabella De Bernardi: “Sono 40 anni che mi fermano per strada per farsi dire ‘A stronzo!'” - nicobucci82 : Siamo stupendi quando siamo fracichi -