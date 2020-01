Investimenti, nel 2019 su del 40% il valore delle gare d’appalto. I costruttori: “Spesa dei Comuni salita del 16% in dieci mesi” (Di sabato 18 gennaio 2020) Come facevano presagire i dati di metà anno, il 2019 ha visto ripartire a pieno ritmo la macchina degli appalti. Con una fortissima accelerazione sia per le opere di valore superiore ai 50 milioni sia per quelle più piccole affidate dai Comuni, che finora erano risultati più lenti della media nel portare a termine l’iter di realizzazione dei lavori. Da un lato hanno contribuito le risorse riservate ai sindaci per realizzare i progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (il “piano Fraccaro”), utilizzate dal 98% degli enti. Dall’altro lo Sblocca Cantieri diventato legge lo scorso giugno ha dunque iniziato a dare buoni risultati, al netto delle critiche sull’ennesimo cambio in corsa e delle polemiche sull’innalzamento a 150mila euro della soglia sotto la quale è consentito l’affidamento diretto previa consultazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Grecia - la strategia Usa per Investimenti nel settore energetico : passare dal turismo per accedere alle privatizzazioni nel green : L’energia verde in tandem con il gas: così gli Usa sviluppano la propria strategia nell’Egeo dopo le firme per il gasdotto Eastmed che, di fatto, rivoluzionerà l’approvvigionamento energetico per l’Europa e gli equilibri, di alle anze e accordi, per l’intera area mediterranea. Per questa ragione Washington, dopo aver instaurato una partnership di carattere militare con la Grecia , grazie all’accordo siglato dal ...

Investimenti sociali europei. È ora di togliere i vincoli. Parla l’europarlamentare M5S - Rondinelli : “La spesa va sottratta al Patto di stabilità” : “Svincolo degli Investimenti delle politiche sociali dal Patto di stabilità” , “approccio trasversale all’housing garantendo un tetto a tutti i minori” e “direttiva sul reddito minimo” contro le forme più estreme di povertà”. Parola dell’eurodeputata M5S, Daniela Rondinelli . La lotta alla povertà e, in particolare, al fenomeno dei senza tetto è entrata nell’agenda europea. A che punto è la discussione? “Al momento sono allo studio della ...

Arti Grafiche Boccia - 60 anni nel 2021 - annuncia Investimenti per 10 milioni : Così affronteremo le sfide del prossimo decennio : Arti Grafiche Boccia annuncia un piano di investimenti da 10 milioni di euro in 18 mesi per affrontare le sfide del decennio appena inaugurato. Per il marchio salernitano che fa capo al presidente nazionale degli Industriali Vincenzo Boccia non si tratta soltanto di tener dietro, ancora e sempre, a una tumultuosa evoluzione tecnologica e di mercato (negli ultimi 15 anni , nel corpo aziendale, si sono susseguite iniezioni di capitale per un ...

Ambiente : nel 2019 record di eco Investimenti in Italia - da parte di 432.000 imprese : Sono oltre 432 mila le imprese Italia ne dell’industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito nel periodo 2015-2018, o prevedono di farlo entro la fine del 2019 in prodotti e tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale,

Raffaele Mincione - il rapporto con PopVicenza e gli Investimenti nel palazzo del Vaticano a Londra : storia del raider partito da Pomezia/4 : Anche la Banca Popolare di Vicenza è stata tra i finanziatori indiretti dell’investimento nel palazzo londinese di Sloan Avenue che Raffaele Mincione ha realizzato con fondi di terzi e che poi ha scaricato al Vaticano , dal quale il raider di Pomezia è uscito con una lauta plusvalenza lasciando il cerino finanziario nelle mani della Segreteria di Stato della Santa Sede. La dimensione del coinvolgimento e dei collegamenti tra Mincione e l’ormai ex ...

Crescita - Istat : Pil a +0 - 2% nel 2019 e +0 - 6% nel 2020 - rallentano spesa famiglie e Investimenti . Tasso di disoccupazione scenderà sotto il 10% : Un aumento del Prodotto interno lordo dello 0,2% nel 2019 e dello 0,6% nel 2020 . È la Crescita che l’ Istat prevede nelle sue Prospettive per l’economia italiana 2019 / 2020 : una stima che per l’anno in corso coincide con quella diffusa due settimana fa dall’Ocse, il quale invece era più prudente per il 2020 (+0,4%). In ogni caso, le previsioni dell’ Istat sono più ottimiste di quelle diffuse dal governo nella sua Nota ...

Lombardia : aumentano Investimenti in cultura - 30 mln nel 2018 (2) : (Adnkronos) - La relazione riferisce anche della riattivazione dal 2017 dell’osservatorio dedicato ai fenomeni riconducibili all’ambito cultura le. Si tratta di un supporto importante che potrà fornire in modo sistematico dati e informazioni che sono la base per una governance del settore e per una c

Lombardia : aumentano Investimenti in cultura - 30 mln nel 2018 : Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Aumenta l’offerta cultura le in Lombardia . La situazione è fotografata dalla relazione sull’attuazione della legge regionale che disciplina le politiche per la cultura , esaminata oggi dal Comitato paritetico di controllo e valutazione, presieduto da Barbara Mazzali (Fdi)

Comuni : Anci Veneto - nel 2019 spesa per Investimenti a +23% (2) : (Adnkronos) - La ricerca evidenzia come il superamento del pareggio di bilAncio e l’eliminazione di ogni vincolo sui saldi stia producendo i primi effetti soprattutto tra gli enti dotati di una buona capacità amministrativa, ovvero quelli virtuosi. E’ evidente anche però che il cambiamento delle reg

