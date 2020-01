Green deal europeo, il piano non basta. Per arrivare sulla Luna serve più di un monopattino (Di sabato 18 gennaio 2020) Negli ultimi mesi i giornali di tutto il continente hanno dedicato ampio spazio al Green new deal Ue, il piano della neo-presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen che promette di essere il più ambizioso progetto di abbattimento delle emissioni della storia. “Sarà il nostro uomo sulla Luna” ha dichiarato la Von Der Leyen. Non conosciamo ancora tutti i dettagli del progetto, ma si parla di mille miliardi di spesa preventivata, un fondo per la transizione equa e l’Europa come primo continente carbon neutral. La strada, dunque, sembra essere ormai imboccata: la politica ha ascoltato i giovani, il nostro continente sta cambiando e con lui il pianeta. Giusto? Purtroppo no. Per capire quale sia la posta in gioco e cosa manchi alla proposta Ue dobbiamo fare un passo indietro di quasi cento anni, quando in politica si inizia a parlare per la prima volta di “New deal”. È il 1932, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

