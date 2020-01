Gf Vip 4 quarta puntata, eliminati e nomination: Andrea Denver chiude in lacrime (Di sabato 18 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, il riassunto della quarta puntata (17-18 gennaio 2020) Si è chiusa da poco la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4, e lo ha fatto con Andrea Denver in lacrime e con non poche polemiche. Oggi infatti Licia Nunez si è innervosita per le parole che Imma Battaglia ha usato nei … L'articolo Gf Vip 4 quarta puntata, eliminati e nomination: Andrea Denver chiude in lacrime proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

