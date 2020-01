Bellizzi, il sindaco Volpe chiede al Prefetto di convocare il Comitato sulla sicurezza (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBellizzi (Sa) – Continua a registrarsi a Bellizzi un’emergenza furti che interessa tutto il territorio comunale e l’intero comprensorio. È il motivo che ha spinto il sindaco Domenico Volpe a chiedere al Prefetto di Salerno, attraverso una lettera, di convocare una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica. Il primo cittadino, che ritiene sia necessaria una maggiore collaborazione tra le forze dell’ordine, ha chiesto al Prefetto un maggiore pattugliamento notturno. Il Comune di Bellizzi sta facendo la sua parte per contribuire a migliorare la sicurezza. “Stiamo visionando le registrazioni della video sorveglianza dei quattro ingressi e uscite della città – ha detto il sindaco Volpe, impegnandosi a dotare il territorio comunale di altri impianti di registrazioni video. Almeno per verificare il transito di ... Leggi la notizia su anteprima24

