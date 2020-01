Assassin's Creed The Rebel Collection: un classico last-gen che risplende di nuova luce su Switch - analisi comparativa (Di sabato 18 gennaio 2020) The Ezio Collection è ancora un colpevole assente nella libreria dei titoli di Assassin's Creed su Switch ma Ubisoft continua a portare giochi, questa volta aggiungendo The Rebel Collection che unisce i due ultimi titoli last-gen in un'unica release. Assassin's Creed 4: Black Flag e AC Rogue sono quindi ora disponibili su Switch con tutti i relativi DLC inclusi. L'installazione totale è di 20GB, quindi cosa fornisce all'atto pratico questa release? Abbiamo un leggero upgrade dell'esperienza last-gen oppure una release ibrida che include solo alcuni degli upgrade delle versioni PS4 e Xbox One?Prima di tutto, pensiamo che sia giusto sottolineare che è un piacere vedere questi giochi pubblicati di nuovo. Black Flag ha rinvigorito la serie grazie a una maggiore enfasi del combattimento in mare e portandola dal parkour alle battaglie navali in grande stile. Calme aree marittime blu corallo ... Leggi la notizia su eurogamer

