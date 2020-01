Uomini e Donne | Veronica Ursida contro Armando Incarnato | “Sta con una di 20 anni”

Scandalo a Uomini e Donne - Armando smaschera Veronica : ‘dillo chi ti mantiene da 5 anni…’ : Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è accaduto davvero di tutto. Per Gemma Galgani è arrivato un nuovo cavaliere e la dama pare sia disposto a conoscerlo. Tina ancora una volta l’ha insultata, dicendole che se le sue conoscenze non vanno a buon fine la colpa è solamente sua. Secondo l’opinionista del dating show, Gemma è alla ricerca di uomo giovane e vista la sua età di certo nessuno verrà mai a corteggiarla. Inoltre, ...

Uomini e Donne oggi : il tanto atteso annuncio di Giulio - le scuse di Carlo : Uomini e Donne oggi: Giulio Raselli annuncia la sua scelta, Giovanna e Giulia ancora più preoccupate Una puntata importante quella che va in onda oggi a Uomini e Donne. In studio vedremo andare avanti i percorsi dei tre tronisti del Trono Classico. In particolare, il pubblico di Canale 5 assisterà al tanto atteso annuncio di […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il tanto atteso annuncio di Giulio, le scuse di Carlo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Andrea e Teresa in studio - lui è disperato : ecco cosa è successo (VIDEO) : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata arricchita dall’ingresso in studio di due vecchie conoscenze, ovvero, Andrea e Teresa. La De Filippi ha mandato in onda un filmato contenente i momenti più salienti del loro percorso e poi li ha fatti accomodare. I due protagonisti sono apparsi profondamente emozionati, specie la Langella. Ad ogni modo, hanno raccontato del loro amore ed hanno fatto anche un annuncio importantissimo che ha ...

Giulia De Lellis si è persa | Ex di Uomini e Donne sopraffatta dal successo : Giulia De Lellis si è persa, troppi cambiamenti per l’influencer hanno fatto sì che la giovane perdesse la bussola in vista del suo futuro? Ecco che succede. Tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modo per Giulia De Lellis che è tornata a sorridere al fianco di Andrea Iannone. L’influencer ha da poco festeggiato i 24 […] L'articolo Giulia De Lellis si è persa | Ex di Uomini e Donne sopraffatta dal successo proviene da ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 17 gennaio 2020 | Trono classico o over? : Uomini e Donne Anticipazioni oggi 17 gennaio | Trono classico o over? Torna l’appuntamento con il Trono classico di Uomini e Donne. Quest’ultima puntata settimanale chiude il programma della De Filippi, il dating show più seguito dal pubblico di Canale 5 e che vede sedere sul Trono rosso alcuni volti che hanno animato non soltanto il pubblico in studio, ma anche quello da casa, tra scelte infelici ed esterne turbolente. Di seguito, ...

Armando Incarnato mostra la dialettica | Il cavaliere rompe il silenzio a Uomini e Donne : Subissato di critiche sui social per la sua presunta “doppia vita” fuori dagli studi di Uomini e Donne, Armando Incarnato rompe il silenzio e mostra la dialettica lasciando tutti senza parole. Cosa avrà affermato di tanto grave? Maria De Filippi lo ha messo con le spalle al muro una volta per tutte. Stiamo parlando di […] L'articolo Armando Incarnato mostra la dialettica | Il cavaliere rompe il silenzio a Uomini e Donne proviene da ...

Uomini e Donne - Carlo Pietropoli : “Lorenzo Riccardi mi ha offeso!” : Carlo Pietropoli si sfoga su Lorenzo Riccardi: “Lui mi ha voluto offendere!” Se il Trono Over può contare su diverse dinamiche per appassionare il pubblico da casa, il Trono Classico fa fatica a creare entusiasmi e soprattutto attese. Nella puntata andata in onda ieri c’è stato uno scontro tra Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi perché il tronista avrebbe trattato male una delle sue corteggiatrici; Carlo si è alzato dal trono ...

Uomini e Donne - Trono Classico : Andrea Denver ha rifiutato il trono? : La redazione di Uomini e Donne aveva proposto ad Andrea Denver di partecipare alla trasmissione nei panni di tronista? Si torna a parlare ancora una volta di Andrea Denver, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5. L’affascinante e amato modello si è lasciato sfuggire una curiosa rivelazione nella casa più spiata d’Italia. Mentre parlava ...

Giovanna Abate salta la scelta | Imprevisti a Uomini e Donne : Dopo l’ennesima discussione di ieri, Giovanna Abate salta la scelta a Uomini e Donne e sembra pronta a puntare il trono classico. Gli Imprevisti in studio sono all’ordine del giorno e sembrano tutti remare contro un’unica persona. Giulio Raselli. Cosa avrà in mente Giovanna? Sembrerebbe proprio che le cose non stiano andando nel migliore dei […] L'articolo Giovanna Abate salta la scelta | Imprevisti a Uomini e Donne ...

Uomini e Donne trono over - la dama spiazza tutti : “Sono casta da più di 5 anni…” : Tra le tante rivelazioni della saga ‘over’ di Uomini e Donne, una delle dame rivela di aver condotto in questi ultimi anni una vita quasi monacale. Aurora di Uomini e Donne: casta da cinque anni A giudicare dal temperamento piuttosto passionale che l’ha portata a scontrarsi in modo molto vivace con Anna Tedesco, Antonella e […] L'articolo Uomini e Donne trono over, la dama spiazza tutti: “Sono casta da più di 5 anni…” ...

Marianna Vertola - chi è la corteggiatrice di Carlo?/ Uomini e Donne : 'mai banale...' : Chi è Matianna Verola, corteggiatrice di Carlo Pietropoli che ha infiammato il trono classico di Uomini e Donne? Indipentente, testarda e...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi perde le staffe. Cosa è successo dopo la puntata ‘infuocata’ : Un Lorenzo Riccardi così furioso non si era mai visto a Uomini e Donne. Il neo opinionista del programma nell’ultima puntata del trono classico ha perso davvero la pazienza. E si è reso protagonista di uno scontro accesissimo con il tronista. Talmente acceso da spaventare persino Tina Cipollari: “Oggi mi sento in pericolo”, ha detto. Tutto è nato perché Carlo Pietropoli ha usato toni piuttosto eccessivi nei confronti delle sue corteggiatrici. In ...

Scelta Giulio Raselli - quando va in onda?/ L'annuncio a Uomini e Donne : quando va in onda la Scelta di Giulio Raselli? Il tronista annuncia la data nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - anticipazioni over : Gemma sotto accusa per i ritocchi estetici : Tina porta le prove del cambiamento della dama. Torna Armando e viene messo nuovamente sotto accusa da una nuova segnalazione.