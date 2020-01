Simona Ventura ha smesso di pagare debito con Agenzia Entrate, dice il pm (Di venerdì 17 gennaio 2020) Da una relazione dell'Agenzia delle Entrate datata 16 ottobre 2019, si evince che Simona Ventura “ha smesso di pagare” il suo debito col fisco. Lo ha spiegato il pubblico ministero Silvia Bonardi nel processo che vede la conduttrice televisiva imputata per dichiarazione infedele dei redditi, tra il 2012 e il 2015, per una somma che si aggira sui 500 mila euro. Un consulente della difesa, sentito come testimone nell'aula della seconda sezione penale, ha detto che Ventura “non è stata in grado di andare avanti” col pagamento.​ Leggi la notizia su agi

