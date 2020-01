Seria A calcio in tv 18-20 gennaio: orari, calendario, programma, streaming SKY e DAZN (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il campionato di Serie A 2019-2020, superato il fatidico giro di boa della diciannovesima giornata con la Juventus eletta a campionessa della prima metà di stagione, si lancia nel girone di ritorno che incoronerà una delle attuali tre pretendenti allo Scudetto 2019-2020. Per tutte e tre le sfidanti si prospettano match relativamente più semplici rispetto all’ultima giornata disputata e, sapendo le medie-punti a cui quest’anno si viaggia là davanti, gli errori commessi dovranno ancor di più essere limitati. Il programma della giornata si aprirà sabato 18 gennaio con tre anticipi: alle ore 15.00 Lazio-Sampdoria, alle 18.00 Sassuolo-Torino e alle 20.45 un interessantissimo Napoli-Fiorentina, con due squadri dagli opposti momenti di forma ad affrontarsi. Domenica vi sarà il piatto principale della ventiseiesima giornata con ben sei incontri spalmati dalle 12.30 di Milan Udinese ... Leggi la notizia su oasport

