Roma, incendio in un parcheggio: distrutte 50 auto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, incendio in un parcheggio: distrutte 50 auto dopo quanto accaduto nelle scorse ore in un piazzale davanti a un'autocarrozzeria in zona Tor Cervara. Paura a Roma, dove nella notte è scoppiato un incendio nei pressi di un'autocarrozzeria in zona Tor Cervara. Le fiamme – stando a quanto riferito in queste ore da 'tg24.sky.it' –

