Previsioni Meteo, da stasera torna il maltempo: temporali, piogge e nevicate, FOCUS con MAPPE e DETTAGLI (Di venerdì 17 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Ultimo giorno con alta pressione imperante sull’Italia e sul Mediterraneo centrale. Anzi, come anticipavamo, già nel corso della giornata odierna, le prime avanguardie instabili, legate al più intenso peggioramento che seguirà nel weekend, raggiungeranno le regioni nordoccidentali e dell’alto Tirreno, portando prime nubi e piogge nelle prossime ore pomeridiane e serali. Intanto la prima immagine rappresenta una cartina di sintesi ove per tutta la fase instabile prevista dalle prossime ore serali e fino al 21, sono attese le precipitazioni più intense. E’ bene visibile come gran parte del Centro-Nord e la Sardegna, siano interessati dalle precipitazioni più frequenti, colorazione arancio. Le aree meridionali, invece, colorazione più chiara, saranno mediamente meno interessante dalle piogge, eccetto un po’ la Calabria e l’Ovest ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 17/01 alle 11:05. - AlexSamperi : RT @ilmeteoit: #Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Lunedì NUBIFRAGI e FORTE VENTO, poi torna l'INCUBO ALTA PRESSIONE. Le PREVISIONI #Amadeus #te… - toscananotizie : RT @ProtCivileRT: #17gennaio, previsioni #meteo in #Toscana, a cura di @flash_meteo ?? Per dettagli -