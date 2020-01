Patsy (Di venerdì 17 gennaio 2020) I nostri pensieri e preghiere continuano con l’Australia, mentre gli incendi tra i boschi continuano a devastare il continente. Circa 16 milioni di acri di terra sono stati bruciati e oltre un migliaio di case distrutte. Ma la fauna selvatica australiana ha avuto il maggiore impatto. È un disastro su larga scala, ma mentre il disastro è in atto possiamo osservare degli eroi che ci riempiono di speranza, coraggiosi che si fanno avanti per salvare gli animali dal fuoco. Ma oltre agli uomini anche gli animali sono stati molto preziosi per il salvataggio della fauna selvatica. Un cane da pastore, ad esempio, seguiva i koala perduti e cercava di salvarli. Ora un altro cane è considerato un eroe per aver salvato un gruppo di pecore dagli incendi. Il giorno di Capodanno, le fiamme raggiungevano la ... Leggi la notizia su bigodino

