Oreficeria e lusso, al via Vicenzaoro, che scommette su studenti e startup (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono 1.500 gli espositori ‐ espressione dell’intera filiera produttiva ‐ articolati in communities in base al posizionamento e al target, per facilitare l’esperienza di visita degli operatori e dei buyers provenienti da oltre 130 Paesi Leggi la notizia su ilsole24ore

Oreficeria lusso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Oreficeria lusso