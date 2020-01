Nel 2020, la Cina tornerà sulla Luna e invierà una sonda verso Marte: programma spaziale record con 40 lanci (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Cina nel 2020 tornerà sulla Luna e per la prima volta punterà ad atterrare su Marte, verso cui invierà una sonda. Nel 2020, Pechino batterà il suo record di attività spaziali, con oltre 60 veicoli portati fuori dall’atmosfera con circa 40 lanci, dopo i 34 lanci spaziali del 2019, che hanno portato la Cina al primo posto nel mondo. La prima sonda cinese per il Pianeta rosso, con un orbiter e un lander con rover, ha il nome provvisorio di Huoxing-1, mentre per la Luna è in programma la quinta missione Chang’e, che, dopo quella che sta esplorando il lato nascosto del nostro satellite, avrà il compito di riportare sulla terra campioni suolo Lunare. “Quest’anno si continueranno a vedere lanci intensivi“, ha detto Shang Zhi, direttore del dipartimento dello Spazio della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), in una conferenza stampa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

