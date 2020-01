Napoli | Gattuso | “Con la Fiorentina vogliamo i 3 punti”

Gattuso : «Sento parlare di smantellamento - ma quante hanno comprato a gennaio come il Napoli?» : Il live della conferenza stampa di Rino Gattuso alla vigilia di Napoli-Fiorentina di domani sera «Si pensa partita dopo partita, non abbiamo fatti grandissimi numeri da quando sono io in casa. Domani giochiamo contro una squadra viva, la Fiorentina, tengono bene il campo, giocano da squadra, corrono tantissimo, è difficile, per noi, è molto importante, non pensiamo né alla Lazio né alla Juventus». «Abbiamo lavorato poco sugli ultimi 30 metri, la ...

Napoli - Gattuso : "Mi piace come stiamo lavorando. Domani ci giochiamo tanto" : Le parole del tecnico degli azzurri in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina.

Gattuso : «Sento parlare di smantellamento - ma chi ha comprato a gennaio quanto il Napoli?» : Il live della conferenza stampa di Rino Gattuso alla vigilia di Napoli-Fiorentina di domani sera «Si pensa partita dopo partita, non abbiamo fatti grandissimi numeri da quando sono io in casa. Domani giochiamo contro una squadra viva, la Fiorentina, tengono bene il campo, giocano da squadra, corrono tantissimo, è difficile, per noi, è molto importante, non pensiamo né alla Lazio né alla Juventus». «Abbiamo lavorato poco sugli ultimi 30 metri, la ...

Gattuso si gode il nuovo Napoli : “Demme ha tempi e cattiveria - Lobotka alla Verratti” : Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Fiorentina in programma sabato sera al San Paolo. L'allenatore azzurro ha sottolineato i miglioramenti della squadra, che può giovare degli ultimi arrivati Demme e Lobotka. Ringhio è stato già stregato dai due neoacquisti e ha paragonato lo slovacco a Marco Verratti.Continua a leggere

Napoli-Fiorentina - ecco Gattuso : «Non sono un mago - conta solo vincere» : C'è Napoli-Fiorentina, Gennaro Gattuso torna a parlare dopo la vittoria in coppa Italia contro il Perugia, la prima nello stadio San Paolo: «Ma da quando sono qui non abbiamo...

Calcio Napoli - Demme : “Mi chiamo come Maradona - il mio idolo è Gattuso” : Il nuovo acquisto del Calcio Napoli, Diego Demme, parla già da leader: “Sono felice di essere qui e darò il massimo quando scenderò in campo”. Calcio Napoli | “Penso di avere la mentalita’ giusta, corro molto e mi piace giocare davanti alla difesa per impostare l’azione. Mi piace essere un leader in campo”. Diego Demme si presenta cosi’ ai suoi nuovi tifosi. Il Napoli ha scelto lui e Lobotka per ...

Diego Demme : “Gattuso e Pirlo i miei idoli. Voglio diventare il leader del Napoli” : Diego Demme ha già esordito con il Napoli, ma della squadra partenopea vuole diventare il leader, come ha affermato in una lunga intervista. Il calciatore tedesco ha parlato in una lunga intervista delle sue passioni, del suo nome (datogli in onore di Maradona) e dei suoi idoli: "I miei calciatori preferiti erano Gattuso e Pirlo".Continua a leggere

Napoli - Demme : «Gattuso idolo. Esordio al San Paolo? Non vedo l’ora» : Ecco le prime parole di Diego Demme, ultimo acquisto del Napoli: le dichiarazioni del centrocampista tedesco Intervistato dai canali ufficiali del club partenopeo, Diego Demme ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Napoli. Ecco le parole del giocatore prelevato dal Lipsia. SUL SUO NOME – «Mio padre ha scelto di chiamarmi Diego perché era un grande tifoso di Maradona. I tifosi sono un po’ pazzi ma in senso positivo. ...

Fiorentina - Cutrone : “Col Napoli partita difficile ma possiamo farcela! Gattuso mi ha fatto crescere” : Cutrone ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima gara col Napoli. Sa che sarà una partita difficile, ma è anche certo che se lavorano bene di squadra possono vincere. Ringrazia Gattuso per aver avuto fiducia in lui quando era al Milan. L'articolo Fiorentina, Cutrone: “Col Napoli partita difficile ma possiamo farcela! Gattuso mi ha fatto crescere” proviene da ForzAzzurri.net.

Calcio Napoli - Milik : “Con Gattuso cambiato modo di giocare - ma stiamo crescendo” : L’attaccante del Calcio Napoli si mostra ottimista per il futuro azzurro: “La vittoria sul Perugia e il passaggio del turno in Coppa Italia ci ha dato nuova energia”. “stiamo lavorando tantissimo e sono certo che presto rivedremo il vero valore del Napoli”. Arek Milik parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss confidando le sue sensazioni sul momento azzurro. “La vittoria sul Perugia e il passaggio del turno in ...