Mittal abbassa l'asticella, ma 3000 esuberi la dividono ancora dal Governo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alle tre e mezzo del pomeriggio termina l’ennesima riunione quotidiana nello studio degli avvocati. E finisce con una consapevolezza tra le parti che siedono al tavolo: altamente difficile, se non impossibile, arrivare alla scadenza imminente con un’intesa vincolante. Ex Ilva di Taranto: a quindici giorni dalla dead line concordata tra il Governo e Mittal, la distanza è un numero pesante. Tremila esuberi. I franco-indiani hanno abbassato l’asticella, da circa cinquemila ad appunto tremila, ma l’esecutivo insiste per azzerare le uscite. La trattativa è in salita. Anche l’ingresso dello Stato - una delle rassicurazioni che il colosso dell’acciaio ha preteso per non lasciare lo stabilimento - è da confezionare. Dalla firma del pre-accordo è passato quasi un mese. Era il 20 dicembre quando l’esecutivo e ArcelorMittal ... Leggi la notizia su huffingtonpost

