Michele Bravi: “Dopo l’incidente avevo perso l’aderenza con la realtà” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Michele Bravi è ospite in esclusiva di Verissimo nella puntata del 18 gennaio dove ha parlato, per la prima volta, del terribile incidente che ha avuto nel 2018 e in cui è morta una donna. Oggi, il cantante di X Factor sta meglio, sta lentamente uscendo dal dolore grazie alla terapia e all’amore delle persone che lo circondano. Michele Bravi, per guarire non basta l’amore Michele Bravi partecipa come ospite a Verissimo dove ha raccontato il trauma subito nell’incidente da lui provocato e in cui ha perso la vita una donna. “Cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale” sono state le parole del ragazzo. Bravi ha raccontato come per lui, abituato a raccontare tutto quello che gli capitava in musica, sia stato molto difficile abituarsi all’assenza di suono. Il cantante ha ... Leggi la notizia su thesocialpost

