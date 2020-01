Mercato Milan ultimissime notizie, acquisti e trattative: Dani Olmo, e lo scambio Suso-Under (Di venerdì 17 gennaio 2020) CalcioMercato Milan, le ultime notizie di Mercato di oggi venerdì 17 gennaio. Tutti gli aggiornamenti sui possibili acquisti dei rossoneri: Dani Olmo piace moltissimo alla dirigenza del club lombardo, che punta a strapparlo poi a giugno alla Dinamo Zagabria. Si lavora anche con la Roma per un possibile scambio Suso-Under, con il Milan che ha ricevuto anche un'offerta per Kessié dall'Arsenal. Restano nella lista dei partenti anche Piatek e Paquetà, solo nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta giusta. Leggi la notizia su fanpage

