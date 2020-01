Maxi sequestro di acqua minerale a Salerno: rischio di contaminazione (Di venerdì 17 gennaio 2020) Migliaia di bottiglie di acqua minerale e di bibite sono state sottoposte a sequestro dai Carabinieri del Nas di Salerno a causa delle pessime condizioni nelle quali erano conservate, con conseguente pericolo per la salute dei consumatori. Il Maxi sequestro è avvenuto in un deposito all’ingrosso della città campana e ha riguardato altri tre depositi di stoccaggio limitrofi. Il titolare degli ambienti interessati è stato condannato al pagamento di alcune multe per 300mila euro complessivi. sequestro di acqua minerale a Salerno Stando a quanto riportato dalle Forze dell’Ordine e dalla stampa locale, le oltre 5.500 bottiglie di plastica stoccate nel deposito principale erano conservate in scarsissime condizioni igieniche, su pedane sporche e all’esposizione diretta dei raggi solari. Il materiale con cui sono fatte le bottiglie infatti (il polietilene tereftalato, meglio ... Leggi la notizia su notizie

