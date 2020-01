Maltempo Piemonte: dal governo 24 milioni per i territori alluvionati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il governo ha stanziato quasi 24 milioni per i territori alluvionati due mesi fa in Piemonte. Lo comunica la Regione Piemonte, che spiega che il provvedimento fa seguito alle deliberazioni del 14 novembre e del 2 dicembre 2019. Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento di 23.944.455 euro in favore dei comuni Piemontesi interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019, per il completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, l’attivita’ di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

