LIVE Sci alpino, Slalom combinata Wengen 2020 in DIRETTA: Mayer vince davanti a Pinturault, 5° Tonetti, Paris prende 22 punti (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA combinata DI Wengen 14.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Rimanete su OA Sport per cronaca, classifiche, video, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo! 14.50 La classifica di specialità dominata da Pinturault con 180 punti, seguito da Kilde a 112. Tonetti è quinto a quota 95. 14.49 In classifica generale Pinturault balza in testa con 613 punti, seguito da Kristoffersen (611) e Kilde (551). Paris è quarto a 476. E’ chiaro che l’azzurro si giocherà molto domani in discesa. 14.46 L’austriaco Matthias Mayer, mai sul podio in combinata prima di oggi, ha vinto rispettivamente con 7 e 67 centesimi di vantaggio sui francesi Pinturault e Muffat-Jeandet. Quarto lo svizzero Meillard a 1″02, 5° Riccardo Tonetti a 1″24: per ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom combinata Wengen 2020 in DIRETTA: scatta la seconda manche Tonetti per il colpo - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom combinata Wengen 2020 in DIRETTA: Tonetti spera nel podio Paris lento in slalom - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata Wengen 2020 in DIRETTA: Dominik Paris e Tonetti da podio dopo la discesa! Slalom dalle 1… -